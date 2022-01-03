Cedi Osman koronavirüse yakalandı

2022 yılında evlenecekleri konuşulan Cedi Osman ve Ebru Şahin'in yeni yıla ayrı ülkelerde girmesi kafa karıştırmıştı. Şahin'den ayrı yeni yılı karşılayan başarılı basketbolcu Cedi Osman'ın koronavirüs olduğu öğrenildi.
Snob magazin haberine göre, Güzel oyuncu Ebru Şahin yeni yılı arkadaşlarıyla Barselona'da karşıladı. Sevgilisi Cedi Osman'ın yanında olamamasının sebebi ise korona olduğu öğrenildi. Cleveland Cavaliers'ın, Indiana Pacers'ı 108-104 yendiği maçta forma giymeyen Cedi Osman'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.
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