Cem Adrian konserine yağmur altında büyük ilgi

Ünlü söz yazarı ve müzisyen Cem Adrian önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği konserde Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yağan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, Adrian'ın konser verdiği alanı doldurdu.

YAĞMUR ALTINDA HEP BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Sahnesine "Ben Seni Çok Sevdim" şarkısıyla başlayan Cem Adrian "Hoş geldiniz. Klasik bir Cem Adrian konseri olacak. Çok neşeli şarkımız yok biliyorsunuz" sözleriyle sevilen şarkılarını söylemeye devam etti. Cem Adrian sevenleri yağan yağmura rağmen Bursa Kültürpark Açıkhava'yı doldurarak tüm şarkılara eşlik edip adeta dev bir koro oluşturdu.

SEVİLEN TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ

Cem Adrian şarkılarının yanı sıra sahne ritüelini bozmayarak türküler söylemeyi de ihmal etmedi. "Öf Öf " ve "Mihriban" başta olmak üzere peş peşe seslendirdiği seçkin türkülerle, kendisini dinlemeye gelen müzikseverleribüyüledi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Cem Adrian, hayranlarına kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.

Cem Adrian 6 Temmuz'da Ankara Atılım Sahnesi'nde , 28 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da,29 Temmuz' Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Temmuz'da ise Bodrum Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.