Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya'yı tiye aldı - Son Dakika
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Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya'yı tiye aldı

Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya\'yı tiye aldı

Komedyen Cem Yılmaz, kapalı gişe stand up gösterisinde, Hasan Can Kaya'yı tiye alarak konuşanlar programını eleştirdi. Hasan Can Kaya ise Yılmaz'ın sözlerine yanıt vererek çalışmalarını taktir ettiğini belirtti.

27.04.2024 17:10
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Komedyen Cem Yılmaz, kapalı gişe stand up gösterisinde, "Konuşanlar" programı ve komedyen Hasan Can Kaya'yı tiye alan ifadeler kullanmıştı.

Seyircilerin Yılmaz'a " Gebze'den geldik" ifadelerini kullanması üzerine Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." dedi.

Ardından, Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinen Yılmaz, "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber ak, iyi sen ak', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" diyerek meslektaşına laf attı!

HASAN CAN KAYA'DAN SERT YANIT GELDİ

Hasan Can Kaya, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt verirken, Yılmaz'ın kendisi hakkında kullandığı ifadeleri izlediğini belirtti ve şu sözleri sarf etti:

"Çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, çok küçük bir sakatlık. Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış...

Yine de çabasını olumlu buldum. Çalışmalarını taktir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum, seyircinin en çok izlediği işleri onun da izlemesini taktir ettim."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya'yı tiye aldı - Son Dakika

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