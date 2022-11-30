Gülben Ergen'den "Nafaka alıyor musun?" sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum - Son Dakika
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Gülben Ergen'den "Nafaka alıyor musun?" sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum

30.11.2022 16:04
Gülben Ergen'den "Nafaka alıyor musun?" sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık 180 bin TL nafaka ödediğini öğrenen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı "Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 3 çocuğunun babası Mustafa Erdoğan ile tek celsede boşanan Ergen, katıldığı programda eski eşinden nafaka almadığını ve böyle bir konuşmanın aralarında dahi geçmediğini söyledi.

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 3 çocuk annesi Gülben Ergen, Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık 180 bin TL nafaka ödediğini öğrenince sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, "Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

"NAFAKASIZ BOŞANDIM, ESKİ EŞİM ÇOCUKLARIN OKUL MASRAFINI KARŞILIYOR"

Dün akşam Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk alan Ergen, " Mustafa Erdoğan'dan nafaka alıyor musun?" sorusuna cevap verdi. Paylaşımının arkasında duran Ergen, "Nafaka alan kadınları çok başarılı buluyorum. Bir kadın olarak hayıflandığım bir şey çünkü ben nafakasız boşandım. Çocuğu olmadan nafaka alan arkadaşlarım var. Bunun nasıl olduğunu aklım almıyor, helal olsun. Gerçekten onları başarılı buluyorum. Bizim evliliğimiz aşk evliliğiydi. Aşk dolu geçti, aşk bitince de evlilik bitti. Biz paranın P'sini bile konuşmadık. Bu nafaka rakamlarını çok şaşırtıcı buluyorum. Çocuklarımın babası, okul masraflarını ödüyor. Bu nafaka değil, benim elime değmeyen bir para" dedi.

Gülben Ergen'den 'Nafaka alıyor musun?' sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum
Gülben Ergen'den 'Nafaka alıyor musun?' sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum
Gülben Ergen'den 'Nafaka alıyor musun?' sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum
Gülben Ergen'den 'Nafaka alıyor musun?' sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum
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Mustafa Erdoğan, Nafaka Davası, Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den 'Nafaka alıyor musun?' sorusuna cevap: Çocuklarımın babasından para almıyorum - Son Dakika


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