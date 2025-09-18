Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz\'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
18.09.2025 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu ve Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren oyuncuya yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konuldu. Menajerlik ajansı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıkladı.

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle yıllardır ekranlarda tanınan isimlerden biri olan Ahu Yağtu'nun sağlık sorunu yaşadığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Yağtu'nun menajerlik ajansı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının dün baygınlık geçirdiği ve ardından tedavi sürecine alındığı belirtildi. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda oyuncuya beyin anevrizması teşhisi konulduğu ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muhammet özmen:
    Allah ŞİFASINI versin inşallah geçmiş olsun 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak

20:50
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol geldi
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
19:45
’Kemer sıkma’ protestoları Fransa’yı savaş yerine çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
'Kemer sıkma' protestoları Fransa'yı savaş yerine çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
19:39
Ordu’da esrarengiz olay: 5. kattan düşen iki genç feci şekilde can verdi
Ordu'da esrarengiz olay: 5. kattan düşen iki genç feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 22:27:17. #7.13#
SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.