Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu yeni aşka yelken açtı - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu yeni aşka yelken açtı

Cem Yılmaz\'ın eski eşi Ahu Yağtu yeni aşka yelken açtı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Yağtu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Doğum günün kutlu olsun aşkım' notunu ekledi. Daha önce Cem Yılmaz ile yaşadığı evlilik ve nafaka sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Yağtu, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.

23.11.2024 16:23
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Cem Yılmaz'ın eski eşi oyuncu Ahu Yağtu, yeni aşka yelken açtı. Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla sevgilisini paylaştı.

'Kardeşlerim' ve 'Paramparça' gibi dizilerde oyunculuk performansı sergileyen Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. 46 yaşındaki Yağtu, sevgilisinin doğum gününü kutladığı bir fotoğraf paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun aşkım" notunu düştü.

Daha önce yer aldığı projelerle ve Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Ahu Yağtu, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.

2012-2013 yılları arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz ile evli kalan ve bu evlilikten bir oğlu olan Yağtu, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı. Paylaşımıyla büyük ilgi gören oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu yeni aşka yelken açtı

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu yeni aşka yelken açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern:
    Allah bu putpereslerin ömründen alsın dağdaki terörstlere versin 5 38 Yanıtla
  • Yusuf Dülger:
    bir bitmediniz sevimsizler sizi 5 0 Yanıtla
  • Fatih Celik:
    Zina demiyorda aşk diyor 4 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    çok önemli bak görüyor musun vay be 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geveze Adam Para Var 2 0 Yanıtla
  • Tuci:
    Aman ne guzel 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    evlenipte nafakadan vazgeçermi acep 0 0 Yanıtla
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