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Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı - Son Dakika
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Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı

Yeni gösterisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı.

Cem Yılmaz, Levent\'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
14.01.2024 - 08:48,  Güncelleme: 09:03
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Başarılı komedyen Cem Yılmaz, Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı. Yılmaz'ın emlakçısından konunun gizli kalmasını istediği öğrenildi.

YENİ GÖSTERİSİNE HAZIRLANIYOR

Filmlerinin yanı sıra gösteriyle de yıllara damga vuran başarılı komedyen Cem Yılmaz, gösterileriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken, ünlü komedyen farklı bir iddia ile gündeme geldi.

Cem Yılmaz lüks villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı

LÜKS VİLLASINI SATIŞA ÇIKARDI

10 Haber'den Müge Dağıstanlı, "Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz'a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi. VIP biletleri 4400 liradan 7500 liraya yükseldi. Bu arada Yılmaz'ın, Levent'deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığını öğrendik." dedi.

Cem Yılmaz lüks villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı
Cem Yılmaz lüks villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı
YORUMLAR (3)
  • Vecdi Murat Soydan: Zenginin malı, züğürtün çenesini yorarmış. Bize ne bundan. Bir bilete o kadar parayı verenler düşünsün. Bedava gösteri yapsa gidip de seyretmem. Zamanıma yazık. Yanıtla 52 13
  • ramazan yazar: Artık para etmiyorlar hazırda nereye kadar.luks hayata paramı dayanır..yavaş yavaş harcar böyle villayı malı mülkü Yanıtla 17 13
  • Irfan Mengü: 100 milyon parasının 10 milyon şehit ailelerine 3 tane ev alsan ne kadar sevap işlersin Yanıtla 0 0

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