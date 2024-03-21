Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum - Son Dakika
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Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum

Geçtiğimiz hafta gösterisini erken bitirdiği için sağlık sorunları yaşadığı söylentisiyle gündeme gelen Cem Yılmaz, bir süredir yaşından dolayı nefes almakta zorlandığını söyledi.

21.03.2024 12:45  Güncelleme: 12:51
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Gösterileriyle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta gösterisini beklenmedik bir şekilde erken bitirmişti. Sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen komedyen sessizliğini bozdu.

"KENDİME İYİ BAKSAM DA OLMUYOR"

Yeni gösterisindeki sağlık durumuyla ilgili çıkan söylentilere cevap veren Cem Yılmaz "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Gösteri esnasında anlatacaklarını unuttuğu da konuşan Yılmaz, bununla ilgili de "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte" cevabını verdi.

Cem Yılmaz yaşadığı sağlık sorununu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum

Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum - Son Dakika

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