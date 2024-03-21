Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum

Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm: Alev ve Pembe'nin Aynı Evde Yaşaması Felaketle Sonuçlanacak

Alev'in bavulunu alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir. Kıvılcım'a linç kampanyası başlatan iş adamını uyaran Ömer, ona hayatının dersini verecektir. Fatih ve Görkem'in ilişkisi mutlu bir şekilde devam ederken aileler de memnundur. Nilay, evlatlık verildiğine inanarak aile geçmişini sorgularken Doğa'dan yardım ister. Nursema ve Umut, evliliklerini kurtarmak için uzaklaşmaya karar verirler. Alev ve Pembe'nin aynı evde yaşaması ise felaketle sonuçlanacaktır.