Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi - Son Dakika
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Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi

Cengiz İmren\'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
26.05.2025 17:00
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Cengiz İmren, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alarak uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sanatçı, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Ahmet Kaya ve İbrahim Tatlıses'ten ilham aldığını dile getirirken, bazı meslektaşlarına ise kendilerini geliştirmedikleri gerekçesiyle sitem etti.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cengiz İmren, uzun bir aranın ardından Yeni Gazino sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Kariyerinde yeni bir sayfa açan sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmren, "Burada ilk sahnem. Buradan herkese bir mesaj yollamak isterim: Cengiz İmren geri döndü. Aslında hiç gitmedim, sadece uzaklaştım, görünmek istemedim. Bu sefer gitmemek üzere geldim," ifadelerini kullandı.

Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi

"20 SENEDİR KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEYEN İSİMLER VAR"

İki yıllık süreçte birçok yeni şarkı yazdığını dile getiren Cengiz İmren, müzik sektörüne dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kendi tarzında müzik yapan sanatçıların gelişim göstermediğini söyleyen İmren, şu ifadeleri kullandı, "Benim tarzımda müzik yapan hiç kimsenin şansı yok. 20 yıldır tanıdığım sanatçıların hiçbiri kendini geliştirememiş. 20 yıl önce nasıllarsa, şimdi de aynılar, ses olarak da görüntü olarak da. Onların beceremediğini fark ettim. En iyisi ben tekrar döneyim dedim. Şarkı nasıl söylenir, görsünler."

İLHAM ALDIĞI İSİMLERİ AÇIKLADI

Sahnelere dönüş sebebini de paylaşan İmren, müziğe adım attığı dönemde ilham aldığı isimleri de sıraladı, "Ben yıllar önce Hollanda'dan buraya geldiğimde aklımda beş usta sanatçı vardı: Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses. Ben de altıncı olmaya gelmiştim. Hep tahtın kenarında durdum ama oturtmadılar beni o tahta. Zaten meraklısı da değildim açıkçası. Donanımlı bir adamım. Çıkaracağım yeni şarkılar, 'Ben şarkı okuyorum' diyenlere bir cevap olacak."

İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Cengiz İmren, Ahmet Kaya, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • engin7976744:
    adam gibi adam… sesi de şarkıları da harika 0 0 Yanıtla
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