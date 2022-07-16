Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Usta oyuncu son olarak gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaran 67 yaşındaki oyuncu, 593 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 19 yaşında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Baykal, paylaşıma "Yaş 19 sanırım. Kardeşim Sami'mle dans ediyoruz" notunu yazdı. Melek Baykal'ın paylaşıma Cenk Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Asuman Dabak, Uğurkan Erez ve Sahrap Soysal gibi isimlerden nazar boncuğu emojili yorumlar da gecikmedi.