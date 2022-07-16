Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı - Son Dakika
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Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı

16.07.2022 09:58

Yayınlandığı dönem oldukça geniş kitleye ulaşan Cennet Mahallesi'nin başrollerinden Melek Baykal 19'luk halini paylaştı. Baykal'ın fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Usta oyuncu son olarak gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaran 67 yaşındaki oyuncu, 593 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 19 yaşında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Baykal, paylaşıma "Yaş 19 sanırım. Kardeşim Sami'mle dans ediyoruz" notunu yazdı. Melek Baykal'ın paylaşıma Cenk Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Asuman Dabak, Uğurkan Erez ve Sahrap Soysal gibi isimlerden nazar boncuğu emojili yorumlar da gecikmedi.

19 yaşındaki halini paylaşan Melek Baykal, güzelliğiyle göz kamaştırdı
19 yaşındaki halini paylaşan Melek Baykal, güzelliğiyle göz kamaştırdı
19 yaşındaki halini paylaşan Melek Baykal, güzelliğiyle göz kamaştırdı
19 yaşındaki halini paylaşan Melek Baykal, güzelliğiyle göz kamaştırdı
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Melek Baykal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı - Son Dakika
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