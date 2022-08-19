Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı - Son Dakika
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Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı

19.08.2022 08:15
Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı

Cennet Mahallesi'nin başrollerinden Melek Baykal, Instagram'dan gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan sevilen oyuncunun genç hali Çağla Şıkel'i anımsattı.

Melek Baykal, özellikle Cennet Mahallesi dizindeki Pembe rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

GENÇLİK PAYLAŞIMI HAYRAN BIRAKTI

Hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaran 68 yaşındaki Baykal son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Dizi ve film sektörünün usta isimlerinden Melek Baykal'ın gençlik yıllarındaki güzelliği dikkat çekti.

Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı

Geçmişi yad eden Baykal, gençlik dönemlerine ait bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı

GÖRENLERİN GÖZLERİ KAMAŞTI

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yayınladığı gönderisiyle büyük beğeni alan Baykal'ın gençlik pozuna hayranları tarafından yüzlerce övgü dolu yorum yapıldı.

Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı

GENÇ MELEK, ÇAĞLA ŞIKEL'E NE KADAR BENZİYOR

Aynı dizide uzun süre rol aldığı manken Çağla Şıkel'i anımsatan genç Baykal, paylaşımına, "Günaydın dostlar. TBT gününden. Rahmetli babacığım ve rahmetli Osman amca #Osmankibar. Nurlarda yatsınlar" ifadelerini kullandı.

Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı
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Melek Baykal, Çağla Şikel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı - Son Dakika
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