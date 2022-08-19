Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı

Melek Baykal, özellikle Cennet Mahallesi dizindeki Pembe rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

GENÇLİK PAYLAŞIMI HAYRAN BIRAKTI

Hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaran 68 yaşındaki Baykal son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Dizi ve film sektörünün usta isimlerinden Melek Baykal'ın gençlik yıllarındaki güzelliği dikkat çekti.

Geçmişi yad eden Baykal, gençlik dönemlerine ait bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

GÖRENLERİN GÖZLERİ KAMAŞTI

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yayınladığı gönderisiyle büyük beğeni alan Baykal'ın gençlik pozuna hayranları tarafından yüzlerce övgü dolu yorum yapıldı.

GENÇ MELEK, ÇAĞLA ŞIKEL'E NE KADAR BENZİYOR

Aynı dizide uzun süre rol aldığı manken Çağla Şıkel'i anımsatan genç Baykal, paylaşımına, "Günaydın dostlar. TBT gününden. Rahmetli babacığım ve rahmetli Osman amca #Osmankibar. Nurlarda yatsınlar" ifadelerini kullandı.