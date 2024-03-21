Geçtiğimiz sene Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor. Mete'nin daha önce Düvenci'nin arkadaşı Ebru Cündübeyoğlu ile evli olduğu ortaya çıktı.
Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre, Güçlü Mete'nin eski eşi Ebru Cündübeyoğlu sosyal medya hesaplarından birbirini takip ediyor. İki oyuncu ilişkinin ardından birbirini takip etmeye devam ederken Düvenci, meslektaşının fotoğraflarına yaptığı beğenileri geri çekti. İki oyuncu arasındaki durumla ilgili konuşan Müge Dağıstanlı "Ceyda ve Güçlü Mete yıllardır birbirlerini tanıyorlar. Ceyda Düvenci ve Ebru'nun dost olmadıklarını biliyoruz ama like çekmek orada bir panikleme hali de var" ifadelerini kullandı.
2003 yılında nikah masasına oturan Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete, 2022 yılında boşanmıştı. 19 yıllık evliliklerini bitiren çiftin Duru adında bir kızı var.
Son Dakika › Magazin › Ceyda Düvenci'nin yeni sevgilisi Güçlü Mete'nin eski eşi ortaya çıktı - Son Dakika
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