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Ceyda Düvenci "doğayı ve Denizi Sevmek Korumaktan Daha Önemli" - Son Dakika

Ceyda Düvenci "doğayı ve Denizi Sevmek Korumaktan Daha Önemli"

04.02.2022 13:21
Ceyda Düvenci "doğayı ve Denizi Sevmek Korumaktan Daha Önemli"

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci geride bıraktığımız gün İstanbul akvaryum' da gerçekleştirilen 'Geleceği Besle' söyleşisinde moderatörlük yaptı. Taş Kağıt Makas atölyesinin kurucularından oyuncu Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak ve İstanbul Akvaryum genel müdürü Dilek Çapanoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşide ziyaretçilere deniz temizliği, sürdürülebilir yaşam, mikro plastik ve insan sağlığına etkileri gibi konularda bilgi verildi. İşte detaylar…

Panelin moderatörlüğünü yapan Taş Kağıt Makas atölyesinin kurucularından oyuncu Ceyda Düvenci ise çocukların öğrendiklerini değil gördüklerini uyguladığını vurgulayarak, "Biz çocuklarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz ama ebeveynlerin işi daha yeni başladı. Doğayı sevmek, hayvan dostlarımızı sevmek onları korumak, özen göstermek, tüketim toplumunun bir parçası olmamak verilebilecek en güzel örnektir çocuklarımız için. Böylece ileride denizimizi de doğayı da korumaya gerek kalmaz çünkü denizi ve doğayı seven çocuklar büyür. Asıl buna ihtiyacımız var. Özetle doğayı ve denizi sevmek korumaktan daha önemli çünkü zaten sevince korumaya gerek kalmaz." diye konuştu.

Denizlere atılan poşetler, maskeler, sigara paketleri, izmaritleri, bütün bu plastik ürünlerin hepsi canlılar tarafından deniz kuşları, deniz memeleri, balıklar tarafından besin zincirindeki gıdalarmış gibi tüketilmeye çalışıldığını ve bunun sonucunda da başta denizlerimize sonrasında insanlığa zararlı bir şekilde geri döndüğünü belirten İstanbul Akvaryum genel müdürü Dilek Çapanoğlu: "Plastiğin 1800 yılların sonuna doğru üretildiğini düşünürsek hala doğada yok olmadı. Denizlerimizdeki en büyük tehlikelerden bir tanesi de balıkçı misinaları. Belki 500-600 yıl doğada yok olmuyor. Hayalet gibi denizler içerisinde okyanuslar içerisinde dolaşan bu atıklar pek çok canlı başta deniz kaplumbağaları için çok büyük tehdit oluşturuyor." dedi.

Dilek Çapanoğlu-Ceyda Düvenci-Dilara Koçak

İstanbul Akvaryum ve Aqua Florya misafirlerinin yoğun ilgi gösterdiği ve katılımcı olduğu panel sonrası sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Ceyda Düvenci, alışveriş turu atmayı da ihmal etmedi. Kısa süren alışveriş turu sonrası özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Ceyda Düvenci "doğayı ve Denizi Sevmek Korumaktan Daha Önemli"
Ceyda Düvenci "doğayı ve Denizi Sevmek Korumaktan Daha Önemli"

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Ceyda Düvenci, Dilara Koçak, alışveriş, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci "doğayı ve Denizi Sevmek Korumaktan Daha Önemli" - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ceyda Düvenci "doğayı ve Denizi Sevmek Korumaktan Daha Önemli" - Son Dakika
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