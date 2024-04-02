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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış - Son Dakika
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış

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Ceyda Düvenci ile evliliğini apar topar bitiren Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşınca boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

02.04.2024 08:13  Güncelleme: 08:31
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2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene boşandı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Şakrak'ın neden boşanmak istediği ortaya çıktı.

İLİŞKİLERİNİ GİZLİ TUTUYORLAR

Temiz Magazin'de yer alan habere göre, evliyken Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği ileri sürüldü. Düvenci'nin boşanmayı kabul etmesiyle çift evliliklerini sonlandırdı.

Menajerlik ve oyunculuk yapan Esra Akpınar ile Bülent Şakrak'ın görüşmeye devam ettiği ancak ilişkilerini basından uzak tutmayı tercih ettikleri de konuşulanlar arasında.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak\'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış

Maviye Sürgün, Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış - Son Dakika
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