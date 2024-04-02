2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene boşandı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Şakrak'ın neden boşanmak istediği ortaya çıktı.
Temiz Magazin'de yer alan habere göre, evliyken Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği ileri sürüldü. Düvenci'nin boşanmayı kabul etmesiyle çift evliliklerini sonlandırdı.
Menajerlik ve oyunculuk yapan Esra Akpınar ile Bülent Şakrak'ın görüşmeye devam ettiği ancak ilişkilerini basından uzak tutmayı tercih ettikleri de konuşulanlar arasında.
Son Dakika › Magazin › Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış - Son Dakika
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümü yetişemediği için bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin gelecek hafta yayınlanması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı'na denk geldiği için ekrana gelmeyecek.
Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı gönderide Walt Disney ile dalga geçerek, Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu duyurdu. Musk'ın 1 Nisan'da yaptığı bu şaka büyük ilgi gördü. Musk, daha önce de Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştirmişti.
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Gizemli bir hastalıkla mücadele eden İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, siyah pijama ve beyaz tavşan çoraplarıyla hastane yatağında Paskalya kutlaması yaptı. Beckinsale'in hastanede neden olduğu hakkında detaylı bilgi verilmezken, hayranları ve ünlüler durumunu kontrol etti. Kate Beckinsale, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa 'Mutlu Paskalyalar' notunu düştü.
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Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci'nin adı bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile anılıyordu. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Düvenci, dün akşam seçimi Mete ile izleyerek ilişkisini ilan etti.
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