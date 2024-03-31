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Çiğdem Batur: Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var - Son Dakika
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Çiğdem Batur: Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var

Çiğdem Batur: Londra\'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var

Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, Londra'da bir oyunculuk akademisi ve bir pr şirketi olduğunu belirterek, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Batur, oyuncuların yurt dışına yatırım yapmasını da değerlendirerek, Londra'ya olan ilginin arttığını ve emeğin karşılığının daha fazla alındığını ifade etti.

31.03.2024 19:09  Güncelleme: 19:10
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Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, " Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var. Londra'da olmak benim için biraz da huzur.

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Müzikallere gidiyorum, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye'yi ordayken çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli.

Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. 1-2 ay daha da buradayım şimdilik." dedi.

Çiğdem Batur: Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var

Son dönemde oyuncuların yurt dışına yatırım yapmalarını da değerlendiren Çiğdem Batur, "Londra'ya çok fazla gelen var. Herkes bir B planı olarak İngiltere'yi düşünüyor. Mesafe olarak da rahat.

Bence emeğimizin karşılığını da orda buraya kıyasla çok daha fazla alıyoruz. Ben de Türkiye'de yatırım yapıyorum aslında.

Düzce'liyim ben ailem orda. Orda da bir sürü bağ bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz." diyerek güldü.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Çiğdem Batur: Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var - Son Dakika

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