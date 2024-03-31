Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, " Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var. Londra'da olmak benim için biraz da huzur.
Müzikallere gidiyorum, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye'yi ordayken çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli.
Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. 1-2 ay daha da buradayım şimdilik." dedi.
Son dönemde oyuncuların yurt dışına yatırım yapmalarını da değerlendiren Çiğdem Batur, "Londra'ya çok fazla gelen var. Herkes bir B planı olarak İngiltere'yi düşünüyor. Mesafe olarak da rahat.
Bence emeğimizin karşılığını da orda buraya kıyasla çok daha fazla alıyoruz. Ben de Türkiye'de yatırım yapıyorum aslında.
Düzce'liyim ben ailem orda. Orda da bir sürü bağ bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz." diyerek güldü.
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Ünlü isimler de oy kullanmak için sandığa gitti. Cem Yılmaz yine güldürdü, İlker Aksum pusulayı katlarken zorlandı.
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oylarını kullanan ünlü isimler de sandık başından yaptığı paylaşımlarda vatandaşlara "Oy ver" çağrısı yapmayı ihmal etmedi.
Zeynep Bastık, Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna oy kullanmak için gitti ancak sıra beklemek istemeyince asistanını gönderdi. Bir süre sonra tekrar okula gelen Bastık, oyunu kullandı ve basına açıklama yaptı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde ünlü isimler Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir oylarını kullandı. Nurgül Yeşilçay, oy pusulasını zarfa sığdırmanın sevincini yaşarken, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu. İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oy vermeye Adana Demirspor formasıyla gitti. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da ise o anlara sessiz kalamayarak "Yakışmış" dedi.
Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, oy sırasının fazla olması nedeniyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı. Asistanı beklerken bir süre sonra tekrar okula gelen Bastık, oy kullanarak görevini tamamladı.
Yerel seçimler için oyunu kullanmak üzere okula giden şarkıcı Zeynep Bastık, sıranın uzun olması sebebiyle okuldan ayrıldı ve asistanını sırada bekletti. Bir süre sonra okula dönen Bastık, oyunu kullandıktan sonra basına, "Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım" dedi.
Meryem'i Levent'le yakalayan Naim, Meryem'i zina ile suçlar. Meryem, suçlamayı reddetse de bu Naim'in zulmüne engel olmayacaktır. Levent canhıraş biçimde Meryem'i kurtarmaya çalışsa da Sadi Hüdayi ve tarikat ona yardımcı olmaya gönülsüzdür. Dahası tarikattan korkan Meryem de boşanmaya yanaşmamaktadır. Zeynep'in matematik öğrettiğini duyduktan sonra onla yüzleşmek üzere olan Cüneyd'e Meryem'in haberi gelir. Cüneyd, Levent'in bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenmiş olur. Zeynep ise babasının Nadire ile ilişkisini ortaya çıkarıp Meryem'i babasının elinden kurtarmak için Cüneyd'den yardım istemek zorunda kalır. Meryem yüzünden Beste'yle de arası açılınca hayatta tutunduğu her şeyi yitirmek üzere olan Levent ise Suavi'nin ötanazi kararıyla yüzleşmekten kaçınırken Cüneyd'le konuştukları 'rabıta' fikrine yakınlaşır. Yaşadıklarını herkesten gizlemeye çalışan Meryem nihayet Zeynep'e yakalanınca kızı, annesini Levent'ten yardım isteyip her şeye son vermesi için yüreklendirir. Ancak Naim'in Meryem'i bırakmaya niyeti yoktur ve onu en büyük kabusuyla sınamaya karar verir. Suavi ölümüne giderken, Meryem'i bu karanlık sondan kurtaracak bir umut ışığı kalmamış görünmektedir.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, uzun yıllardır kullandığı saçlarını radikal bir kararla kısacık kesti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, "Saçlarımı göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" notunu düştü.
Tayfun Duygulu, hit yabancı şarkılarla sahneye çıkarak müzikseverlere unutulmaz bir performans sundu. Konser boyunca dans ederek şarkılarını seslendiren sanatçı, Müslüm Gürses'in sevilen eseri 'Nilüfer'i ilk kez seslendirdi. Duygulu ayrıca Ajda Pekkan için bestelediği şarkıyı da dile getirdi. Eşi Isabella ile birlikte gelecek projeler hakkında konuşan Duygulu, Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilmesi hakkında ise yanlış anlaşıldığını belirtti.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, İstanbul'da oy verme işlemi sürerken Sarıyer'deki bir okula giderek oyunu kullandı. Avşar, oy kullanma işlemi sonrası Beşiktaş tezahüratı yapan gruba katılarak okuldan ayrıldı.
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