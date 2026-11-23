Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii ziyaretinde yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor. Camideki ayak kokusundan rahatsız olduğunu belirterek yetkililere seslenen oyuncuya, şarkıcı Yaşar İpek de tepki gösterdi. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İpek, camilerin ibadet amacıyla kullanılan yerler olduğunu vurgulayarak Batur'un yaklaşımını eleştirdi.

"ORASI BİR İBADETHANE"

Çiğdem Batur'un açıklamaları sorulan Yaşar İpek, ibadet etmek için camiye gelen insanların farklı koşullarda çalışabileceğine dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, "Orası bir ibadethane. Bir inşaat işçisi ezan saati işini bırakıp koşarak gelip ibadet ediyor olabilir. İnsan terleyince teri bile kokuyor, yapacak bir şey yok. Camide böyle şeyler aranmamalı" ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEM BATUR'UN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çiğdem Batur, geçtiğimiz günlerde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiş ve içerideki kokudan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Ünlü oyuncu, çektiği videoda "Sayın yetkililer, bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun. Rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü vallahi" sözleriyle yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Batur'un açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında, "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla oyuncu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

"AMACIM KUTSAL BİR MEKANI HEDEF ALMAK DEĞİLDİ"

Tepkilerin ardından açıklama yapan Çiğdem Batur ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekanı hedef almadığını ifade etmişti.

Oyuncu, asıl amacının hem ibadet hem de turistik amaçlarla ziyaret edilen Sultanahmet Camii'ndeki hijyen ve havalandırma sorununa dikkat çekmek olduğunu söylemişti.