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Çılgın Dersane 5'te Mustafa Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu birlikte rol alıyor - Son Dakika
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Çılgın Dersane 5'te Mustafa Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu birlikte rol alıyor

Çılgın Dersane 5 filminde, Mustafa Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu ilk kez birlikte kamera karşısına geçiyor. Mustafa Topaloğlu dershanenin sahibi ve müdürü rolünde yer alırken, Irmak Topaloğlu ise dershanenin öğrencilerinden biri olarak rol alıyor. Genç oyuncu Irmak Topaloğlu, babasıyla çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, Mustafa Topaloğlu da kızıyla gurur duyduğunu ve filmde eğlenceli vakit geçirdiklerini söylüyor. Çılgın Dersane 5'in yönetmenliğini Faruk Aksoy üstlenirken, film Antalya'da çekiliyor. Filmin kadrosunda ise birçok ünlü isim yer alıyor.

Çılgın Dersane 5\'te Mustafa Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu birlikte rol alıyor
30.01.2024 - 00:11,  Güncelleme: 00:40
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Çılgın Dersane 5'in en büyük sürprizi ise Mustafa Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu'nun birlikte rol alması. Baba-kız, ilk kez aynı filmde kamera karşısına geçiyor. Mustafa Topaloğlu, filmde dershanenin sahibi ve müdürü rolünde. Irmak Topaloğlu ise dershanenin öğrencilerinden biri.

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Irmak Topaloğlu, 21 yaşında Işık Üniversitesi Radyo Televizyon mezunu. Genç oyuncu, babasıyla birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. Mustafa Topaloğlu da kızıyla gurur duyduğunu ve filmde çok eğlendiklerini belirtiyor.

Çılgın Dersane 5'in yönetmenliğini Faruk Aksoy üstleniyor. Film, Antalya'da çekiliyor. Filmin kadrosunda Mustafa Topaloğlu ve Irmak Topaloğlu'nun yanı sıra Arzu Yanardağ, Hakan Bilgin, Ömer Faruk Çavuş, Pınar Özer, Çağla Şen, Ertunç Tuncer, Duygu Doğru, Naz Beşik, Oben Onur, Orçun Soyürk, Nazlıcan Turan, Ulaşcan Kutlu, İsmail Hocaoğlu, Sinem Buse Elbir, Lina Hourıeh, İrem Büğrüoğlu, Alphan Yuvalı, Kaan Arkat, Batuhan Cebi ve Arda Berç Dalıcı gibi isimler yer alıyor.

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Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Çılgın Dersane 5'te Mustafa Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu birlikte rol alıyor - Son Dakika


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