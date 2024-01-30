Çılgın Dersane 5\'te Mustafa Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu birlikte rol alıyor

Çılgın Dersane 5'in en büyük sürprizi ise Mustafa Topaloğlu ve kızı Irmak Topaloğlu'nun birlikte rol alması. Baba-kız, ilk kez aynı filmde kamera karşısına geçiyor. Mustafa Topaloğlu, filmde dershanenin sahibi ve müdürü rolünde. Irmak Topaloğlu ise dershanenin öğrencilerinden biri.

Irmak Topaloğlu, 21 yaşında Işık Üniversitesi Radyo Televizyon mezunu. Genç oyuncu, babasıyla birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. Mustafa Topaloğlu da kızıyla gurur duyduğunu ve filmde çok eğlendiklerini belirtiyor.

Çılgın Dersane 5'in yönetmenliğini Faruk Aksoy üstleniyor. Film, Antalya'da çekiliyor. Filmin kadrosunda Mustafa Topaloğlu ve Irmak Topaloğlu'nun yanı sıra Arzu Yanardağ, Hakan Bilgin, Ömer Faruk Çavuş, Pınar Özer, Çağla Şen, Ertunç Tuncer, Duygu Doğru, Naz Beşik, Oben Onur, Orçun Soyürk, Nazlıcan Turan, Ulaşcan Kutlu, İsmail Hocaoğlu, Sinem Buse Elbir, Lina Hourıeh, İrem Büğrüoğlu, Alphan Yuvalı, Kaan Arkat, Batuhan Cebi ve Arda Berç Dalıcı gibi isimler yer alıyor.