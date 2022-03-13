Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu

13.03.2022 15:44

Magazin kamuoyu son günlerde "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen iki kardeşten Esra Ersoy hakkındaki cinsel istismar iddiasını konuşuyor. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edilen Esra Ersoy hakkında kardeşi Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu.

Magazin kamuoyu son günlerde "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen iki kardeşten Esra Ersoy hakkındaki cinsel istismar iddiasını konuşuyor. Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi.

ŞORTUNU İNDİREREK TACİZDE BULUNDU

Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirerek tacizde bulundu.

Cinsel istismar skandalı gündemi sallamıştı! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu

ÇOCUĞUN ANNESİ EVE GELİNCE KAÇTI

Bir süre sonra S.B'nin annesi kapıya geldi. Ersoy, S.B'ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, bir süre sonra annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu.

Cinsel istismar skandalı gündemi sallamıştı! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu

"CİNSEL İSTİSMAR" SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti. Soruşturma sonunda Bodrum Başsavcılığı Ersoy hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlamasıyla dava açtı.

TOPLAMDA 10 YIL HAPİS CEZASI

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy'u, 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy'un işlediği diğer suçun 'tehdit' değil 'tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy'a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

Cinsel istismar skandalı gündemi sallamıştı! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu

KARDEŞİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşananların ardından olayda adı geçen Ceyda Ersoy da sessizliğini bozdu. Ersoy, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Son günlerde ablam Esra Ersoy hakkındaki dava ile ilgili çıkan haberler dolayısıyla bu açıklamayı yapıyorum. Öncelikle ablam masumdur. Ablam hakkında verilen kararın itirazlarımız sonrasında kaldırılacağına ve ablamın masumiyetinin anlaşılacağına yürekten inanıyorum. Ablam hiçbir suç işlememiştir ve olayın esas mağdurudur. Bununla birlikte, ben bu davanın tarafı değilim. Tarafı olmadığım bir davada adımın anılması benim kişilik haklarımı ihlal etmektedir. Ailecek zor günler geçirdiğimiz şu dönemde tüm basın kuruluşlarınca bu konuya hassasiyet gösterilmesini, adımın ve fotoğraflarımın olaya ilişkin haberlerde kullanılmamasını rica eder, aksi hâlde her türlü hukuki hakkımı sonuna kadar kullanacağımı bildiririm."

Cinsel istismar skandalı gündemi sallamıştı! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
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Ciciş Kardeşler, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu - Son Dakika
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