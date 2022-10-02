Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı

Magazin camiasının en çok konuşulan isimlerinin başında Didem Soydan geliyor. Özellikle cinsellik konusundaki itirafları ve "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" ifadeleri nedeniyle çok konuşulan Soydan, imaj değiştirip bambaşka biri oldu.

SAÇLARINI BOYATTI

Didem Soydan, sevgilisi Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında geçen küfür olayını atlatmasının ardından fiziksel görüntüsünde değişiklik yaptı. Uzun zamandır sarıya boyatarak kullandığı saçlarını koyu tonlara çeviren Didem Soydan, yeni saç rengini Instagram hesabından yayınladığı paylaşımla takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Soydan'ın son hali: