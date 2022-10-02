Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı - Son Dakika
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Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı

02.10.2022 21:28

Başarılı manken Didem Soydan imaj değiştirdi. Yıllardır kullandığı ve onunla bütünleşen sarı kısa saçlarından vazgeçen manken, koyu renk ve uzun yeni saçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin camiasının en çok konuşulan isimlerinin başında Didem Soydan geliyor. Özellikle cinsellik konusundaki itirafları ve "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" ifadeleri nedeniyle çok konuşulan Soydan, imaj değiştirip bambaşka biri oldu.

SAÇLARINI BOYATTI

Didem Soydan, sevgilisi Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında geçen küfür olayını atlatmasının ardından fiziksel görüntüsünde değişiklik yaptı. Uzun zamandır sarıya boyatarak kullandığı saçlarını koyu tonlara çeviren Didem Soydan, yeni saç rengini Instagram hesabından yayınladığı paylaşımla takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Soydan'ın son hali:

'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan imaj değiştirdi! Artık bambaşka biri
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan imaj değiştirdi! Artık bambaşka biri
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Didem Soydan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı - Son Dakika
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