Furkan Kızılay, kendisiyle yarış arabasına binen annesinin yüreğini ağzına getirdi

6'lı Masa'ya nasıl döndü? Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla bu 2 soruyu sormuş

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Survivor'a katılan Furkan Kızılay, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adından söz ettiriyor. Kızılay son olarak annesi Mine Kızılay ise bir sürat aracına binerek video çekti.

"POLİSE SÖYLEYECEĞİM, KURTARIN BENİ"

Hız korkusu olan anne Mine Kızılay, oğlunun gaza basmasıyla çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Araçtan inmek isteyen anne, "Vitesi 'ye atarsan sütten çok vermedim ama haram zıkkım olur bak! Sağda dur, polise söyleyeceğim seni. Nasıl bir insansın ya! İmdat, kurtar beni. Böyle zenginliğin içine" diyerek araçtan indi. Furkan Kızılay, annesiyle olan eğlenceli anları da Instagram hesabından yayınlamaya ihmal etmedi.