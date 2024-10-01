50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi - Son Dakika
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50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi

50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi

Çocuklar Duymasın'ın sevilen karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ, yeni yaş pozlarıyla büyük beğeni topladı. Altuğ'un genç görünümüne hayran kalan takipçileri, kaç yaşına girdiğini duyunca kulaklarına inanamadı.

01.10.2024 19:49  Güncelleme: 19:52
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Çocuklar Duymasın ile gönüllerde ayrı bir yer edinen tescilli güzel Pınar Altuğ, 50. yaşını sahnede harika bir partiyle kutladı. Sahne hallerini de paylaşan Pınar Altuğ'a yorum üstüne yorum yağdı.

YILLARA MEYDAN OKUYAN FİZİĞİ İLGİ TOPLADI

Çocuklar Duymasın dizindeki "Meltem" karakteriyle akıllara kazınan Pınar Altuğ'un yıllara meydan okuyan düzgün fiziği, bir kez daha hayran bıraktı. Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ'un çok mutlu bir evliliği olan Altuğ Atacan, son yıllarda meslek hayatına tiyatroyla devam ediyor. Pınar Altuğ 50. yaşını da bu nedenle sahnede kutladı. Pınar Altuğ 50. yaş pozlarını "Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana "iyi ki doğdun" dedi, herkese teker teker teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un Yeni Yaş Pozlarına Büyük Beğeni
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un Yeni Yaş Pozlarına Büyük Beğeni
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un Yeni Yaş Pozlarına Büyük Beğeni
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un Yeni Yaş Pozlarına Büyük Beğeni

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Son Dakika Magazin 50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Murat:
    3.dünya savaşı çıkacak biz pınarın güzelliğini konuşuyoruz aq. 224 12 Yanıtla
    cennetatakum samsun:
    Altuğ'un genç görünümüne hayran kalan takipçileri, kaç yaşına girdiğini duyunca kulaklarına inanamadı.Takipçi dediğin insanlar ,gelmiş geçmiş soyunu sopunu bilmiyormuda ,duyunca yaşına inanmamışlar mı? bak yaa....önemli mi zerre kadar asla .....sondakika haber bulamamış... 4 0
    Hursit Yavas:
    Gunaydin murat 3 dunya savasi basladi coktan ! 0 0
  • YUSUF CANER:
    KÜRTÇE DE BIR ATASÖZÜ VAR. PORA BENAMUSA SIPİ NABIT.. YANI NAMUSUZLARIN SAÇİ AĞARMAZ... 139 29 Yanıtla
    Alpay Sungur:
    Valla doğru dıyorsun 1 0
  • Alper Elma:
    tez zamanda toprağa kavuşması dileğiyle 49 62 Yanıtla
  • Özgür Demirsoy:
    oğlu yaşında bir insanla evli . moruk bu pınar Altuğ 48 27 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    bizene 53 8 Yanıtla
  • Crixus :
    Ne buyulendik haaa Fiziginede inanilmaz ligimiz oldu gercekten.. Senin gibi haberin taaa 50 6 Yanıtla
  • Emin Erol:
    sarkmış hiçde genç görünmüyor yüzü 75 yaşında gibi 40 13 Yanıtla
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