Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı - Son Dakika
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Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

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Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı
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Çocuktan Al Haberi’nde “Kutu Bebek” lakabıyla tanınan Ebrar Demirbilek, yıllar sonra bir film galasında ortaya çıktı. Oyunculuğa devam eden Demirbilek, yeni projeler için teklifler aldığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Bir dönem “Kutu Bebek” lakabıyla tanınan Ebrar Demirbilek, katıldığı film galasında yeni projeler için teklif aldığını açıkladı. Küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerini sürdüren Demirbilek, değerlendirme aşamasındaki teklifler olduğunu söyledi.

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

2016-2019 yılları arasında ekrana gelen Çocuktan Al Haberi programında sevimli tavırlarıyla tanınan Ebrar Demirbilek, yıllar sonra bir film galasında görüntülendi. Programa başladığında 3 yaşında olan Demirbilek, “Kutu Bebek” lakabıyla hafızalara kazınmıştı.

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

YENİ PROJELER İÇİN TEKLİFLER ALIYOR

Programın ardından oyunculuk kariyerine devam eden Demirbilek; Hercai, Masal Zamanı, Afacanlar Kampta ve Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi yapımlarda rol aldı. Genç oyuncu, son olarak Efes’in Sırları filminde izleyici karşısına çıktı.

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Galada annesiyle birlikte bulunan Demirbilek, yeni projeler için teklifler aldığını ve bu teklifleri değerlendirdiğini belirtti. Adı “Kutu Bebek”le özdeşleşen oyuncunun yeni projesi merak konusu oldu.

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı
MagazinBebekSon Dakika

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