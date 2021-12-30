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Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu sessiz sedasız evlendi - Son Dakika

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu sessiz sedasız evlendi

30.12.2021 17:12
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu sessiz sedasız evlendi

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, uzun süredir aşk yaşadığı Ceylan Yılmaz ile nikah masasına oturdu. İşte detaylar...

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Metin Yıldız (47), meslektaşı Ceylan Yılmaz (33) ile Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

"SENİ BULDUM AŞKIM"

Bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen Yıldız, "Bir ömür boyu birlikte olacağız inşallah sevgilim... Hayat bize mutlu olma şansı verdi aşkım. Seni buldum" ifadelerini kullandı.

Çift, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Metin Yıldız, 2013 yılında Elvan Pınar'dan boşanmıştı.

METİN YILDIZ KİMDİR?

Metin Yıldız, 20 Ağustos 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Ordu Fatsa'lıdır. Memur bir ailenin ortanca çocuğu olan Yıldız, lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra 2003 yılına "Vizontele Tuuba" ile birlikte BKM serüveni başladı. Halen BKM Mutfak'ta oyunculuk ve yazarlık yapmaktadır.

2008 yılında Elvan Yıldız ile evlenmiştir. Çiftin evliliklerinden Berfin Su ve Şimal adlarında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Yıldız çifti, 2013 yılında boşanmıştır.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu sessiz sedasız evlendi
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu sessiz sedasız evlendi
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu sessiz sedasız evlendi

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Çok Güzel Hareketler Bunlar, Metin Yıldız, Tiyatro, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu sessiz sedasız evlendi - Son Dakika Magazin


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