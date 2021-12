Çukur'un yıldız ismi sevgilisiyle görüntülendi

Altuğ, kameraları görünce sevgilisinin elini bırakarak farklı tarafa yöneldi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Beyefendi bir anda elinizi bıraktı. Tanıdığımız biri mi?" sorusuna "Yok canım, gelen araca yol vermek için elimi bıraktı" diyerek güldü.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Altuğ, muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında "Bir düşünün bakalım yanımdaki beyefendiyi hangi diziden ve filmden tanıyacaksınız?" diyerek kafaları iyice karıştırdı.

İrem Altuğ, gizemli beyefendiyle sevgili olmadıklarını söyledi.

Ünlü oyuncu, "2022 yılına Cem Yılmaz'ın yeni gösterisini izleyerek gireceğim" dedi.

İREM ALTUĞ KİMDİR?

İrem Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Acıbadem İlkokulu'nu bitirdikten sonra ortaokulu ve liseyi Ümraniye Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1988 yılında henüz ilkokuldayken "TV'de 7 Gün" isimli derginin düzenlediği reklam yıldızı yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci olmuştur. Daha sonra bu ajansa kaydını oluşturmuştur.

Çocukluk dönemi boyunca 1988 yılından 1998 yılına kadar 40'a yakın reklam filmlerinde oynamıştır. Reklamlar sayesinde kamera ile tanışan İrem Altuğ, oyunculuk konusunda eğitim alması için Beyazıt İl Halk Eğitim Kütüphanesi tarafından organize edilen "İstanbul Kültür Oyuncuları" çocuk oyuncu topluluğuna katılmıştır. Bu dönem boyunca Adnan Tonel, Gökhan İçöz, Ahmet Yirmibeş ve Ayla Algan gibi hocalardan oyunculuk eğitimi almıştır. Aynı çatı altında her yıl düzenlenen Şehir Tiyatroları Çocuk Şenlikleri'nde "Yanlışlıklar", "Yedi Renkli Okul", "Pinokyo", "Vitamin", "Oyuncağım Sevgi Olsun" isimli oyunlarda da oynamıştır. 1994 yılında Gülriz Sururi Tiyatrosu'nda "Küçük Prens" isimli oyunda yer almıştır.

1989 yılında Halit Refiğ'in yönetmenliğini üstlendiği "Karılar Koğuşu" filminde çocuk oyuncu olarak Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit gibi sinema oyuncularıyla aynı sahneyi paylaşmıştır. Aynı yıl "Zirvenin Bedeli" isimli sinema filminde Selin Dilmen'in küçüklüğünü canlandırmıştır. 1992 yılında, yönetmenliğini Hülya Alp'in üstlendiği "Bir Yılbaşı Düşü" isimli televizyon filminde yer almıştır.

1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'nı kazanmıştır. İki yıl boyunca Zeliha Berksoy, Müşfik Kenter, Cihan Ünal ve Murat Karasu gibi ustalardan ders almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okurken, okuldan ayrılıp 2000 yılında Amerika'ya gitmiştir. San Francisco University'de Tiyatro Bölümü'nü okumuştur ve mezun olmuştur. Amerika'da kalmış olduğu 5 yıl içerisinde filmlerde rol almaya devam etmiştir.

Tiyatro eğitiminin yanı sıra Azeri dans hocası Kahraman Nesirov'dan üç sene boyunca dünya halk dansları, Amerikan Step dansı ve salon dansları eğitimi almıştır. Oyunculuğun yanı sıra dans eğitimi de alan İrem Altuğ, San Francisco'da kaldığı yıllarda "Mary Sano Dance Studios" ve "Studio Danzhaus" okullarında dans dersleri vererek çeşitli atölyeler düzenlemiştir.

2004 yılında "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir" isimli diziden aldığı teklif üzerine İstanbul'a dönmüştür. 2006 yılında "Ihlamurlar Altında" isimli dizinin son 40 bölümünde "Feride" karakterini oynamıştır. Aynı yıl içerisinde "Eve Giden Yol 1914" isimli sinema dönem filminde "İffet" rolüyle boy göstermiştir. 2007 yılında "Vazgeç Gönlüm" isimli dizide Murat Han, Bulut Aras, Çiğdem Batur ile başrolde oynamıştır. 2008 yılında "Kirpi" isimli komedi filminde "Çiğdem" karakterini canladırmıştır. 2009 yılında ARD Alman kanalı için çekilen, Michael Kreindl'ın yönettiği, Türk Alman ortak yapımı olan "Mordkommission İstanbul" isimli televizyon filminde "Saime Soydan" karakterini oynamıştır. Aynı yıl çekimleri tamamlanan "Melekler ve Kumarbazlar" isimli sinema filminde ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır.

2011 yılında "Kayıp Aranıyor" isimli bir polisiye dizisinde başrolleri Levent Üzümcü ile paylaşmıştır. Yine 2011 yılında "Direk Aşk" isimli kısa filmin senaryosunu yazmıştır. Yönetmen Ertuğ Tüfekçioğlu ile birlikte "Direk Aşk" filminin yapımcılığını üstlenmiştir ve başrolünde kendisi oynamıştır. Bu komik kısa film ile Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen "Short Film Corner" a katılmıştır. Brooklyn International Film Festivali'nde ve Indianapolis International Film Festivali'nde yarışan "Direk Aşk" Indianapolis Film Festivali'nden dünya sinemasında 2011 yılının "En İyi Kısa Film Ödülü" nü getirmiştir. 2014 yılında "Yola Çıkmak" isimli sinema filminde oynamıştır. Yine 2014 yılı içerisinde "Aşk Ekmek Hayaller" isimli dizide rol almıştır. Son olarak ise Show TV ekranlarında yayınlanan "Çukur" isimli dizide "Ayşe" karakterine hayat vermiştir.