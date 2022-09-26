Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi - Son Dakika
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Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi

26.09.2022 14:44

Çukur dizisindeki "Meke" rolüyle tanınan Aytaç Uşun, bir süredir birlikte olduğu yoğa eğitmeni Şirin Kılavuz ile dün akşam nikah masasına oturdu. Çifti mutlu gününde oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmazken düğünde verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Doksanlar, Kalp Atışı, Çukur, Üç Kuruş ve Duy Beni gibi projelerde rol alan Aytaç Uşun ile oyuncu ve yoga eğitmeni Şirin Kılavuz, dün akşam dünyaevine girdi. Beykoz'daki kır düğünde nikah masasına oturan çifti, oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Rıza Kocaoğlu, Nesrin Cavadzade, Onur Büyüktopçu, Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay ile Hande Soral- İsmail Demirci çifti de arkadaşlarını bu mutlu gününde çiftin yanında oldu. Uşun ve Kılavuz'un gece boyunca verdiği pozlar da sosyal medyada gündem oldu. Çift, düğünde nikah şekeri dağıtmak yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulundu.

İşte düğünden kareler...

Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu
Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu
Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu
Başarılı oyuncu Aytaç Uşun, nikah masasına oturdu
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Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu

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Son Dakika Magazin Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi - Son Dakika
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