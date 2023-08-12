Tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu

Son Güncelleme: 12.08.2023 09:59

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan bu atama sonrası ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de oldu. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Karadağlı, ''Temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Bu gelişme sonrası Tamer Karadağlı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncuyu tebrik edenler kadar eleştirenler de var.

"GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

Yeni göreviyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Karadağlı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" ifadelerine yer verdi.

CHP'DEN ATAMAYA TEPKİ

TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasını sert bir dille eleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Devlet Tiyatroları, bağımlı bir kuruluş değil yasaya göre, bir anlamda yarı özerkliği olan kuruluş. 50 yıldır bir düzenleme bekleyen bir kuruluştan bahsediyoruz. Özerk olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Sarayı çok seviyor. Birden döndü" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu

"KÜLTÜREL MİRASIMIZA DEĞER KATACAK"

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da atama kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi'yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR (4)
  • Hakim ATMACA: Ülke nasıl bir ülke anlamadım sözde vatan millet Sakarya de daha sonra talan et parçala herşey serbest Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Akyol: Ağacın dibinde duran meyvesini yiyecektir. Akıllı adam Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
  • bedir arslan: chp itiraz etmediği bir kurum varmı acaba Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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CHP'li Başarır'dan Tamer Karadağlı tepkisi: Sarayı çok seviyor, birden döndü CHP'li Başarır'dan Tamer Karadağlı tepkisi: Sarayı çok seviyor, birden döndü

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Son Dakika Magazin Tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiyatronun başına geçen Karadağlı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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