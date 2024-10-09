Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü için hedef haline gelen Hande Yener: Devlet büyüğümle tabii ki konuşacağım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü için hedef haline gelen Hande Yener: Devlet büyüğümle tabii ki konuşacağım

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Ünlü şarkıcı Hande Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gittiği için kendisine 'yalaka' diyenlere cevap verdi. Yener, ''Kimle konuşacağım? Devlet büyüğümle konuşacağım tabii!'' ifadeleriyle sert yanıt verdi.

09.10.2024 13:55  Güncelleme: 14:07
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Ünlü pop sanatçısı Hande Yener, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konser sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündemdeki kadına şiddet olaylarına dikkat çeken Yener, eleştirilerin hedefi olmasına da yanıt verdi.

KENDİSİNE YALAKA DİYENLERE SAHNEDE CEVAP VERDİ

Konserine verdiği bir ara sırasında 2019 yılında Demet Akalın ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi hatırlatan Yener, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle ilgili bir sosyal sorumluluk projesi sunduklarını ifade etti. Bu durumu eleştirenlerin kendisine 'yalaka' demesini değerlendiren Yener, "Yıllar önce gittim, sayın cumhurbaşkanımızı ziyarete, gittim diye bana yalaka da dendi. Densin, hiç önemli değil!" diyerek, kadına yönelik şiddet ve hayvanlara karşı uygulanan şiddet konularına vurgu yaptı. "Her gün bir kadın ölüyor, içimiz yanıyor. Çok ağır cezalar gelecek, söz veriyoruz dendi bize. Biz o yüzden gitmiştik, bunu da bugün burada açıklayayım," diye ekledi.

'DEVLET BÜYÜĞÜMLE KONUŞACAĞIM TABİİ'

Konuşmasına devam eden Yener, çözüm arayışının önemine değinerek, "Kimle konuşacağım? Devlet büyüğümle konuşacağım tabii! Bazen gerçekten çözüm yerine yok etmeyi seçen insanlar durumuna düşürüyoruz kendimizi. Çözümcü olmalıyız. Hepimiz çözümü kovalamayız!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la görüştüğü için hedef haline gelen Hande Yener: Devlet büyüğümle tabii ki konuşacağım

Recep Tayyip Erdoğan, Hande Yener, Magazin, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü için hedef haline gelen Hande Yener: Devlet büyüğümle tabii ki konuşacağım - Son Dakika

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