Emre Aydın'dan Flaş Çıkış: 100 Yılda Bu Kadar mı Yol Alabildik? - Son Dakika
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Emre Aydın'dan Flaş Çıkış: 100 Yılda Bu Kadar mı Yol Alabildik?

20.08.2022 11:56
Emre Aydın'dan Flaş Çıkış: 100 Yılda Bu Kadar mı Yol Alabildik?

Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı besteleyecek ve seslendirecek kişi merakla bekleniyor. Bu konuya değinen ünlü şarkıcı Emre Aydın, "Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı bir kadın bestelesin ve seslendirsin. Erkekler kenarda dursun. 100 yılda cinsiyet eşitliği konusunda bu kadar mı yol alabildik?" diyerek tartışma yarattı. İşte detaylar...

Gazeteci Arif Hür, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını bestelemesi ve seslendirmesi muhtemel kişileri köşesine taşıdı. Hür, "Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını seslendirmesi hususunda Tarkan, Kıraç, Kenan Doğulu ve Haluk Levent'in adı kulislerde dolaşıyor" dedi.

Emre Aydın'dan Flaş Çıkış: 100 Yılda Bu Kadar mı Yol Alabildik?

Bu gelişme sonrası ünlü şarkıcı Emre Aydın da polemiğe dahil olup görüşünü açıkladı.

"ERKEKLER KENARDA DURSUN"

Aydın, "Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim bestelesin ve seslendirsin meselesi konuşulmaya başladı. Adaylar erkek. Kimin seslendireceğini değil de kimlerin seslendirmeyeceğini netleştirelim önce. Erkekler kenarda dursun ve 100. Yıl Marşı'nı bir kadın bestelesin ve seslendirsin!" dedi.

"CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA BU KADAR MI YOL ALABİLDİK?"

Açıklamalarını sürdüren ünlü şarkıcı, "Neden adaylar sadece erkek ve 100 yılda cinsiyet eşitliği konusunda bu kadar mı yol alabildik gibi konulara girmek istemedim" diyerek sözlerini noktaladı.

EMRE AYDIN KİMDİR?

1981 yılının Şubat ayında Isparta'da doğmuştur. Türk rock müzik dünyasının büyük başarılara imza atan isimlerindendir. Ailesinin iş nedeni ile bulunduğu Isparta'da Isparta Mustafa Şener İlköğretim Okulunda okumuştur. Ardından Lise tahsilini Antalya Anadolu Lisesi'nde bitiren başarılı sanatçı son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

2002 senesinde Onur Ela ile birlikte 6. Cadde adlı müzik grubu ile ülke çapında düzenlenmiş olan Sing Your Song beste yarışmasında 1574 adayı geride bırakmış, Dönersen isimli parça ile 1. olmuştur. Grubun ilk ve tek stüdyo albümü 2003 yılında piyasaya çıkmıştır. 2006 yılında yayınlanan ilk solo albüm çalışması Afili Yalnızlık ile deyimi yerindeyse müzik piyasasını alt üst etmeyi başarmıştır. 2010 senesinde Falling Down adlı çıkarmış olduğu İngilizce tekli çalışması ülkemiz dışında yurt dışında da satılmıştır. Üçüncü solo albümü "Eylül Geldi Sonra" 17 Aralık 2013 tarihinde yayınlandı.

2014 yılında Bir Pazar Kahvaltısı, ünlü Türk pop/rock sanatçısı Emre Aydın ile ünlü pop/rock grubu Model'in ortaklaşa hazırladığı DMC etiketiyle piyasaya sürülen tekli çalışmasıdır.

"Uyut Beni" albümünü 2019 yılında çıkartmıştır.

2016 yılının Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu İç Mimar Eda Köksal ile evlenmiştir.

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Kaynak: Snob Magazin

Emre Aydın, Cumhuriyet, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emre Aydın'dan Flaş Çıkış: 100 Yılda Bu Kadar mı Yol Alabildik? - Son Dakika

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