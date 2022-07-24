Cüretkar Pozu Sonrası Aleyna Tilki'den Peş Peşe İtiraflar!

Aleyna Tilki, paylaştığı iç çamaşırlı fotoğraflara gelen tepkilere "Son fotomu 'muhafazakarlık' adı altında eleştirenler; Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz.

Eğer algınız bi önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard'a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır.

Sahte muhafazakarlarla bi iç çamaşır partisi yapmak isterim." diyerek tepki göstermişti.

"HERKES O FOTOĞRAFI KONUŞTU AMA..."

Sosyal medyada yazdıklarına açıklık getiren genç şarkıcı, "Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. İki gün önce Billboard'a röportaj veren ilk Türk kadını oldum. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi.

Ertesi günde fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard'a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca bende gerçekleri söylemek zorunda kaldım, kimse muhafazakar falan değil." dedi.

"PSİKOLOG GİBİYİM"

Aleyna Tilki, "Algıları benim iç çamaşırım olmasaydı Billboard röportajı hakkında da yorum yaparlardı. Varlığım, toplumsal bir deney! Herkes görsün toplumun ne olduğunu. Toplum benimle alakalı olduğu sürece bende toplumla alakalı konuşmaya devam edeceğim. Toplum hakkında analizlerimi de paylaşmaya devam edeceğim. İnsanların çocuk yanlarıyla kontak kurmayı seviyorum. O yüzden psikolog gibiyim" ifadelerini kullandı.

"MAKARA YAPTIM"

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Kıbrıs'ta kumar oynadığını söyleyen Tilki, muhabirlerin yaşınız tutmadığı için suç işlediğiniz konuşuldu sözlerine "Ben makara yaptım ama çok abartıldı" dedi.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmi Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.