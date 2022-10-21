Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum

21.10.2022 00:45

CZN lakabıyla tanınan lüks restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, mahkemede aylık gelirinin 30 bin TL olarak bildirmesine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Özdemir, "Beni yakınen tanıyan herkes babamla çalıştığımı bilir" dedi.

Sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası ile birlikte "İmar kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Dava düşerken, Özdemir'in mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gerek fiyatları, gerekse de restoran sayısı bakımıyla dikkat çeken CNZ Burak'ın "30 bin TL" açıklaması, sosyal medyada da gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in ilan ettiği rakamın gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

"BENİ TANIYAN HERKES BİLİR"

CZN Burak ise hakkındaki "yalancı" gibi sert eleştiri ve tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdemir, "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakından tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın" ifadelerini kullandı.

Aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklayan CZN Burak, sert eleştirilere yanıt verdi
YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE İSTANBUL-THY UÇAĞI KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCU İÇİN İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ İSTANBUL-THY UÇAĞI KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCU İÇİN İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

CZN Burak, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 01:10:32. #1.12#
SON DAKİKA: Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement