Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu - Son Dakika
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Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

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Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu
31.05.2025 15:41
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Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu
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Türk televizyon tarihine damga vuran Dadı dizisinin efsane karakteri ''Mualla'' yıllar sonra yeniden gündemde. Gülben Ergen, eski rol arkadaşı İlkay Saran'ı ziyaret etti, o anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

Bir döneme damgasını vuran Dadı dizisi, yıllar geçse de hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Haldun Dormen, Kenan Işık, Seray Sever ve Gülben Ergen'in başrollerini paylaştığı yapım, yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü. Komedi türündeki dizi, 61 bölüm ve 3 sezon boyunca izleyiciyle buluşarak Türk televizyon tarihine adını yazdırdı.

Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Dadı, 9 Şubat 2001 tarihinde Show TV'de ekran yolculuğuna başladı. 28 Aralık 2001 tarihine kadar burada yayınlanan dizi, 19 Ocak 2002 Cumartesi gününden itibaren Star TV'ye geçti. Final bölümü olan 61. bölüm ise 28 Ekim 2002 Pazartesi günü yayınlandı.

Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Geniş oyuncu kadrosu ve sıcak hikâyesiyle izleyicinin gönlünde taht kuran dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de Gülben Ergen'in canlandırdığı Melek'in annesi "Mualla" oldu. Bu karaktere hayat veren deneyimli oyuncu İlkay Saran, renkli kıyafetleri ve dobra tavırlarıyla dizinin en sevilen simalarından biriydi.

Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Aradan geçen uzun yılların ardından Gülben Ergen, eski rol arkadaşı İlkay Saran'ı ziyaret etti. Bu anlamlı buluşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, takipçilerine nostalji dolu anlar yaşattı. Paylaşımlar, dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Dadı dizisinin ekrana veda etmesinin üzerinden yıllar geçse de, hem oyuncuları hem de karakterleri hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal Medya, Gülben Ergen, Magazin, Medya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turgay uysal:
    çok tşkler gülben ergen cansın sen 3 2 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    İşte sanatçı böyle olur. Diğerleri gibi orasını burasını gösterip prim yapanlar gibi değil.. 2 2 Yanıtla
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