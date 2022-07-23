Damat ve sağdıcına eziyet olsun diye 1 tonluk aracı çektirdiler - Son Dakika
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Damat ve sağdıcına eziyet olsun diye 1 tonluk aracı çektirdiler

23.07.2022 14:52
Damat ve sağdıcına eziyet olsun diye 1 tonluk aracı çektirdiler

Denizli'de dünya evine giren damat ve sağdıcına yapılan gelin alma işkencesi, renkli anlara sahne oldu.

Denizli'de dünya evine giren damat ve sağdıcına yapılan gelin alma işkencesi, renkli anlara sahne oldu. 1 tonluk otomobili iple çeken damat ve sağdıç, eziyetin dozunu artırmak için üzerine 5 kişinin daha oturduğu aracı 50 metre çekerek götürdü.

Çal ilçesine bağlı Develler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Dilek Tarhan çifti düzenlene düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Damat Hüseyin Tahran ve sağdıcı Abdullah Hatıhan, düğün öncesi gerçekleşen gelin alma merasiminde bölgenin geleneksel eziyetlerinden nasibini aldı. Gelini alıp dönen konvoyun önünü baba ocağına 50 metre kala kesen damadın arkadaşları, "Aracımız bozuldu, gelini götürmek için bizim aracı yoldan gelmen lazım" diyerek eziyetlerine başladı. Damat Hüseyin Tahran ve sağdıcı Abdullah Hatıhan, 1 tonluk aracı iplerle çekmeye başlarken, daha fazla eziyet olsun diye 5 kişi daha aracın ürerine oturdu.

Kan ter içerinde yaklaşık 1,5 tonluk yükü 50 metre çeken damat ve sağdıcına yapılan eziyet, renkli görüntüler oluşturdu. Davetlilerin kahkahalarla tanıklık ettiği yöresel düğün adeti, havanın karardığı anlara kadar devam etti. Önce arkadaşlarının bozuk olduğunu iddia ettiği otomobil ve daha sonra gelin arabasıyla baba evine dönen damat ve gelin, eziyeti yapan arkadaşları tarafından meşalelerle karşılandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Tahran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Damat ve sağdıcına eziyet olsun diye 1 tonluk aracı çektirdiler - Son Dakika

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