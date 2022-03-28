Damla Ersubaşı'dan Şiddet Açıklaması - Son Dakika

Damla Ersubaşı, Muslu'nun "Hayatınızda şu olayı yaşamasaydım dediğiniz bir olay var mı" sorusuna "Eski eşim sinirli bir insandı. Kavgalarımız hayatta unutamadığım anlardı. 23 yaşında evlendim. Keşke 23 yaşında evlenmeseydim. Mesela kızım 23 yaşında evlenmek istediğini söylese daha küçüksün erken diye uyarırdım" yanıtını verdi.

Programın Çözüm Odası adlı bölümünde de kendisini bir odaya kilitleyip saldıran hayranıyla yaşadığı korku dolu anları anlatırken fenalık geçirdi.