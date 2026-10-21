“Dancing with the Stars”ta paylaşım krizi: Dansçı kadro dışı kaldı - Son Dakika
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“Dancing with the Stars”ta paylaşım krizi: Dansçı kadro dışı kaldı

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“Dancing with the Stars” dansçısı Val Chmerkovskiy, jüri üyesi Carrie Ann Inaba’ya yönelik paylaşımının ardından bir haftalığına programdan uzaklaştırıldı. Will Smith’in Oscar töreninde Chris Rock’a tokat attığı olaya gönderme yaptığı yorumları üzerine Chmerkovskiy özür diledi.

“Dancing with the Stars” dansçısı Val Chmerkovskiy, jüri üyesi Carrie Ann Inaba’ya gönderme yapan paylaşımı nedeniyle bir haftalığına programdan uzaklaştırıldı. Paylaşımında Will Smith’in Oscar töreninde Chris Rock’a tokat attığı olaya gönderme yaptığı yorumları üzerine Chmerkovskiy özür diledi.

TARTIŞMA JÜRİ ELEŞTİRİSİYLE BAŞLADI

Tartışma, Inaba’nın 13 Ekim’deki yayında Chmerkovskiy’nin eşi Jenna Johnson ve dans partneri Harry Shum Jr.’ın performansını eleştirmesiyle başladı. Inaba, ikilinin dansındaki kaldırma hareketine itiraz ederken Johnson, hareketi kendisinin yapmadığını belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

Chmerkovskiy, eşini savunmak amacıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımda Will Smith’in 2022 Oscar törenindeki tokat olayını çağrıştıran bir ifadeye yer verdi. Tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran dansçı, sözlerinin farklı bir anlam taşıyabileceğini düşünmediğini belirterek Inaba’dan özür diledi.

SUNUCU CANLI YAYINDA YOKLUĞUNA DEĞİNDİ

Programın yapımcısı BBC Studios, Chmerkovskiy’nin paylaşımını uygun bulmadığını ve programın değerlerini yansıtmadığını belirterek dansçının 20 Ekim’deki yayında yer almayacağını açıkladı. Chmerkovskiy’nin yerine, oyuncu Jenna Dewan’ın dans partneri olarak Alan Bersten sahneye çıktı.

Sunucu Alfonso Ribeiro, canlı yayın başında değişikliğe değinerek Val’in bu hafta programda olmadığını söyledi. Chmerkovskiy ise açıklamasında, yaşananların programın önemli gecesinin önüne geçmesini istemediğini ve yayını izleyerek ekibe destek vereceğini belirtti.

Will SmithMagazinBbcSon Dakika

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