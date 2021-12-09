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Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama! - Son Dakika

Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama!

09.12.2021 13:09
Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama!

Eşi Tuğçe Demirbilek ile evliliklerini noktalama kararı alan MasterChef'in ünlü ismi Danilo Zanna, avukatı Altın Mimir aracılığıyla boşanma sürecine yönelik basın açıklaması yaptı. Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama geldi. İşte detaylar...

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasının değişmez jürilerinden Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek'e için çekilmeli boşanma davası açmıştı.

Evliliklerini bitirme kararı aldıkları belirtilen açıklamada avukat Altın Mimir, 25 Kasım'da Danilo Zanna adına çekişmeli boşanma davası açtığını belirtti.

"ALGI OPERASYONU YAPIYOR"

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; taraflar arasındaki boşanma davasında gizlilik ve basın yasağı kararı olduğunun yer aldığı açıklamada buna rağmen Tuğçe Demirbilek'in Danilo Zanna hakkında gerçek dışı, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik haksız ve hukuka aykırı yayınlarla bir algı operasyonu yaptığı ileri sürüldü.

'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRILIYOR'

Boşanma davasına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunun savunulduğu açıklamada, "Söz konusu haberlerin tamamı doğrudan müvekkilimizin aile mahremiyeti başta olmak üzere, kişilik haklarına ve itibarına yönelik saldırı mahiyetindedir" dendi.

'ÇOCUĞUNU GÖZÜNDEN SAKINIYOR'

Danilo Zanna'nın çocuğunu gözünden sakınıldığının belirtildiği açıklamada, "Taraflar arasında yaşanmakta olan işbu süreçte en önemli hususun küçük çocuğun psikolojisi ve küçüğün ruhunun ileride telafisi imkansız zararlardan korunması olduğu unutulmamalıdır" denilerek hassasiyet gösterilmesi istendi.

Açıklamada "Tüm basın mensupları ile kamuoyundan tarafların bu sürecine, müşterek çocuğun varlığı da göz önüne alınarak, hassasiyet göstermesini, mahkeme kararına saygılı davranılmasını ve gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" dendi.

NE OLMUŞTU?

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edilmişti.

Demirbilek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur"

Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama!
Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama!
Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama!
Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama!
Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama!

Danilo Zanna, MasterChef, Boşanma, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Danilo Zanna'dan eşi Tuğçe Demirbilek'e şok suçlama! - Son Dakika Magazin


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