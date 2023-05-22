Danla Bilic ile Kadir Güneş'in fotoğrafı kafaları karıştırdı

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafların ve videoların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelene Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamış ancak ilişkileri kısa sürmüştü. Bilic'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Danla Bilic'in yakın arkadaşı modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafı Gossip Pasta'nın Instagram hesabından paylaşılırken Bilic ve Güneş'ten aşk iddiasına bir açıklama gelmedi.

KUBİLAY AKA İLE İLİŞKİSİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Danla Bilic ile oyuncu Kubilay Aka geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir aşk yaşamıştı. İlişkisini arkadaşça bitiren Aka, yaptığı açıklamada "Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" demişti.