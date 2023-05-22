Danla Bilic ile Kadir Güneş'in fotoğrafı kafaları karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Danla Bilic ile Kadir Güneş'in fotoğrafı kafaları karıştırdı

22.05.2023 13:45

Kubilay Aka ile yollarını ayıran sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşı modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Birlikte görüntülenen ikili, herhangi bir açıklama yapmadı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafların ve videoların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelene Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamış ancak ilişkileri kısa sürmüştü. Bilic'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Danla Bilic'in yakın arkadaşı modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafı Gossip Pasta'nın Instagram hesabından paylaşılırken Bilic ve Güneş'ten aşk iddiasına bir açıklama gelmedi.

Danla Bilic yeni bir aşka mı yelken açtı? Kadir Güneş'le fotoğrafı kafa karıştırdı

KUBİLAY AKA İLE İLİŞKİSİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Danla Bilic ile oyuncu Kubilay Aka geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir aşk yaşamıştı. İlişkisini arkadaşça bitiren Aka, yaptığı açıklamada "Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" demişti.

Danla Bilic yeni bir aşka mı yelken açtı? Kadir Güneş'le fotoğrafı kafa karıştırdı
Danla Bilic yeni bir aşka mı yelken açtı? Kadir Güneş'le fotoğrafı kafa karıştırdı
YORUMLAR
500
Danla Bilic yeni bir aşka mı yelken açtı? Kadir Güneş'le fotoğrafı kafa karıştırdı Danla Bilic yeni bir aşka mı yelken açtı? Kadir Güneş'le fotoğrafı kafa karıştırdı

Danla Bilic, Kubilay Aka, Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danla Bilic ile Kadir Güneş'in fotoğrafı kafaları karıştırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital yayın platformu Netflix'e yüklendi: Her filmde illaki bir eşcinsellik vurgusu yapıyorlar
15:03 Facebook'un ana şirketi olan Meta'ya, Avrupa Birliği'nden 1.3 milyar dolarlık para cezası
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması tarafından getirilen açık bardaktan su içmemesi gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu
14:57 Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimlerde müşahitlik yapacak
14:57 Bakan Soylu'dan Netflix tepkisi: Her filmde illaki bir eşcinsellik vurgusu yapıyorlar
14:57 Altınordu, kulübün devredildiği iddialarını reddetti: Herhangi bir resmi görüşme yapılmadı
14:48 "İttifak" kararı öncesi ABD basınından ortalığı karıştıracak Sinan Oğan yorumu
14:47 Altınordu, kulübün devredildiği iddialarını yalanladı: Herhangi bir resmi görüşme yapılmadı
14:44 Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimde müşahitlik yapacak
14:27 İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan, sahte pasaportla Almanya'ya kaçarken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 15:13:34. #1.13#
SON DAKİKA: Danla Bilic ile Kadir Güneş'in fotoğrafı kafaları karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement