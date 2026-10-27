Danla Bilic, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı

Danla Bilic, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlara ait görüntüleri paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Danla Bilic, gece evinde sol bacağının aniden kitlenmesiyle rahatsızlandı; ihbar sonrası adrese gelen sağlık ekipleri kendisine müdahale etti. Bilic, o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, evinde rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Makyaj içerikli videoları ve vloglarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, gece saatlerinde evinde bulunduğu sırada sol bacağının aniden kitlenmesiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, evinde rahatsızlanan Bilic'e müdahalede bulundu. Bilic, yaşadığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Bilic geçmiş yıllarda kalça dolgularından kurtulmak amacıyla 9 kez ameliyat geçirmişti.
Kaynak: İHA
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