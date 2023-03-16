Defne Samyeli'nden Aşk Açıklaması! Çağrı Telkıvıran'la Yakalanmıştı

Şan dersine gittiğini belirten Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği müzisyen Çağrı Telkıvıran ile arkadaş oldukların ifade etti.

Aşk haberlerini yanıtlayan Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz." diye konuştu.