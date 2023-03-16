Defne Samyeli'nden Aşk Açıklaması! Çağrı Telkıvıran'la Yakalanmıştı - Son Dakika
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Defne Samyeli'nden Aşk Açıklaması! Çağrı Telkıvıran'la Yakalanmıştı

17.03.2023 07:50
Defne Samyeli'nden Aşk Açıklaması! Çağrı Telkıvıran'la Yakalanmıştı

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda oturan Defne Samyeli, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şan dersine gittiğini belirten Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği müzisyen Çağrı Telkıvıran ile arkadaş oldukların ifade etti.
Aşk haberlerini yanıtlayan Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin
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Defne Samyeli'nden Aşk Açıklaması! Çağrı Telkıvıran'la Yakalanmıştı Defne Samyeli'nden Aşk Açıklaması! Çağrı Telkıvıran'la Yakalanmıştı

Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nden Aşk Açıklaması! Çağrı Telkıvıran'la Yakalanmıştı - Son Dakika


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