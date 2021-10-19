Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı

"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilmeli

Trabzon'da tehlikeli provakasyon! Dayak yiyeceğini anlayınca "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı

Bu görüntü Rusya'da gündem oldu: Bacaklarıyla ne yapıyor?

Defne Samyeli, Beni Ağlatma isimli kitabından kendisi hakkında izin almadan yazılar yazan şarkıcı Mustafa Sandal'a 'basın yoluyla hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikâyetçi olmuştu. Hazırlanan iddianamede savcılık Sandal'ın 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Mustafa Sandal'ın beraatine kararı verilmişti. Samyeli de bunun üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak şarkıcı hakkında tazminat davası açmıştı.

1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Mahkemeye sunduğu dilekçede, "Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz" dedi.

"KİTABIN REKLAMI İÇİN DEFNE SAMYELİ'Yİ KULLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şarkıcı Mustafa Sandal da avukatı Elif Özpağda aracılığıyla mahkemeye bir cevap dilekçesi sundu. Dilekçede "Mustafa Sandal müzik alanında söz yazarı, besteci ve yorumcudur. Albümleri toplamda 14 milyonun üzerinde satış yapmıştır. Mesleğinde başarılı bir sanatçıdır bu nedenle kitabının reklamı için Defne Samyeli'yi kullanması söz konusu değildir. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur" denilerek davanın reddi talep edildi.

DEFNE SAMYELİ DAVAYI KAYBETTİ

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Mustafa Sandal avukatı Elif Özpağda ile Samyeli'nin de avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Mustafa Sandal'ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Defne Samyeli'nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.