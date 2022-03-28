Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık - Son Dakika
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Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık

28.03.2022 10:34

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu. Akalın, "25 yıldır evli ve eşine kıymet vermiş. Eline sağlık" ifadelerini yazdı.

Her yıl büyük bir merakla beklenen 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, muhteşem bir törenle sahiplerine teslim edilirken oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar ağızları açık bıraktı.

WILL SMITH, ROCK'A TOKAT ATTI

Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" deyip tokat attı. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Smith, ödülünü aldığı esnada herkesten özür diledi.

Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık

DEMET AKALIN: ELİNE SAĞLIK

Kısa sürede Twitter'da gündem olan tokat olayına gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Twitter hesabından Will Smith'i destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı, "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli... O kadar kıymet vermiş eşine eline sağlık. Adamsın" dedi.

Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık
Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık
Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e çok konuşulacak yorum: Eline sağlık
Willi Smith ve eşi Jada Smith
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Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık - Son Dakika
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