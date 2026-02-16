Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir'e olay yorum: "Bırak açma!" - Son Dakika
Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir'e olay yorum: "Bırak açma!"

Demet Akalın\'dan Eylül Lize Kandemir\'e olay yorum: "Bırak açma!"
16.02.2026 09:18
Demet Akalın\'dan Eylül Lize Kandemir\'e olay yorum: "Bırak açma!"
Şarkıcı Demet Akalın, Masumiyet Müzesi dizisinin lansmanında heyecanlı tavırlarıyla gündem olan başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir'i sert sözlerle eleştirdi. Akalın'ın yorumu kısa sürede tartışma yarattı.

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, Masumiyet Müzesi dizisinin başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir'i eleştirdiği yorumla tartışma yarattı. Dizisinin lansman gecesinde basın mensuplarına konuşan başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir'in röportaj sırasında sergilediği heyecanlı tavırlar ve el hareketleri çok konuşuldu.

Görüntüleri izleyen Akalın, genç oyuncuya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Neden çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun be kızım? Açtık şimdi Masumiyet Müzesi'ni izliyorum, izlenecek işte. Bırak açma."

Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir'e olay yorum: 'Bırak açma!'

Akalın'ın yorumu kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıyı sert buldu, bazıları ise eleştirisini destekledi.

Genç oyuncudan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir'e olay yorum: 'Bırak açma!' - Son Dakika

SON DAKİKA: Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir'e olay yorum: "Bırak açma!" - Son Dakika
