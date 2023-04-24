Demet Akalın, Mert Ramazan Demir'i överken, Mert Yazıcıoğlu'na göndermede bulundu: Uzun yıllar kalmaz - Son Dakika
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Demet Akalın, Mert Ramazan Demir'i överken, Mert Yazıcıoğlu'na göndermede bulundu: Uzun yıllar kalmaz

25.04.2023 14:27

Yalı Çapkını dizisinin başrolü Mert Ramazan Demir'i övmek isterken paylaşımına Mert Yazıcıoğlu'nu etiketleyen Demet Akalın, tarafını seçti. Demir'i sevdiğini ve onun uzun yıllar sektörde kalacağını söyleyen Akalın, "Mert Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar kalacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisini kaçırmadan izlemeye devam ediyor. Akalın, bir paylaşımında Demir'i övmek isterken isimleri karıştırarak Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi. Kısa sürede gündem olduktan sonra paylaşımını silen Akalın, konuyla ilgili konuştu.

"BEN MERT RAMAZAN DEMİR'İ BEĞENİYORUM"

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Demet Akalın, konunun hatırlatılmasıyla "Ben Mert'leri karıştırmadım. Benim başarılı bulduğum Mert Ramazan Demir. Ama diğerinin uzun yıllar kalacağını sanmıyorum" diyerek Yazıcıoğlu'nu hedef aldı.

İş temposundan dolayı yorgun düştüğünü söyleyen şarkıcı, "Çift hoca ile çalışıyorum. 6-7 kilo verdim. Onlarda beni genç sandı galiba. Yoğun tempo çalıştık. Ama iyiyim" şeklinde konuştu.

Mert Ramazan Demir'i öven Demet Akalın'dan Mert Yazıcıoğlu'na gönderme: Uzun yıllar kalmaz
YORUMLAR (1)
  • Tarık: Bu kadını sevmeyen yalnız ben miyim? Cevap Yaz 46 103 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Demet Akalın, Mert Ramazan Demir'i överken, Mert Yazıcıoğlu'na göndermede bulundu: Uzun yıllar kalmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın, Mert Ramazan Demir'i överken, Mert Yazıcıoğlu'na göndermede bulundu: Uzun yıllar kalmaz - Son Dakika
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