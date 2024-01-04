Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı

Ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yatan Demet Akalın sağlık durumunun iyi olduğunu sevenlerine duyurdu.
Hafta içi her gün Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın ses telindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Hasta yatağından pozunu yayınlayan Akalın "İyiyim Allah razı olsun tüm mesaj atanlardan" notuyla kendisini merak edip mesaj atanlara teşekkür etti.
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