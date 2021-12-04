Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almıştı.

4 aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, "9 yıldır aralıksız çalışıyorum ve artık dinlenmek istiyorum" dedi.

Sözlerini sürdüren Demet Özdemir 'bakın eski mesleği neymiş' haberlerine nasıl üzüldüğünü ve geçirdiği süreci anlattı.

İLK KEZ İÇİNİ DÖKTÜ

Youtube üzerinden yayınlanan programa katılan ve samimi açıklamalar yapan Özdemir, dans ettiği dönem hakkında çıkan haberlere sitem etti.

O haberlerin kendisini üzdüğünü söyleyen Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü söyledi.

İbrahim Selim'in, "Herkes şimdi oo dans oo Demet süper falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara baya canını sıktılar. ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı.

KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM

2, 2,5 yıl önce bir haber çıktı. 'Şok şok' diye. Başlıklar böyleydi; 'Evet Demet Özdemir'in asıl mesleği.'

"Bittik dedik. Bir şey oldu. Ama ne oluğunu bilmiyorum. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım. Fakat kendimi çok kötü hissettim.

Dedim ki; "Hemen seyirci seni bağrına basmayacak. Emek vereceksin bununla ilgili. 15 yıl mı 20 yıl mı yani. Daha yeni başlıyorum her şeye. 6. yılımdayım. Bittik dedim. Hemen zaten panik başlıyor, ne olduğunu bilmiyorum."

"UTANILACAK BİR ŞEY YOK"

Dans ettiğim 3 tane video var. Saatlerce bunu konuştular. Ne biliyor musun? 'Vay Demet'e bak ya. Gördün mü dansçıymış eskiden.'

Bu dil ne? Evet dansçıydım. Zaten biliyordunuz. Fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun?

"SEVİLMEMEKTEN KORKTUM"

Gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok ama maalesef o an öyle görmüyorsun. O an çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok.

"SELİN ŞEKERCİ DESTEK OLDU"

Bir anda şunları gördüm. Selin Şekerci Tweet attı. 'Ne yapmış yani?' diye. İyi hissettim kendimi. Çünkü ister istemez bir illüzyona kapılıyorsun. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun. 5-10 dakikalık bir histen bahsediyorum."