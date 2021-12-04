Üye Girişi
Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü - Son Dakika

Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

04.12.2021 15:06
Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, kendisine üzen şeyi ilk kez açıkladı. İşte Özdemir'in çarpıcı itirafları...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almıştı.

4 aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, "9 yıldır aralıksız çalışıyorum ve artık dinlenmek istiyorum" dedi.

Sözlerini sürdüren Demet Özdemir 'bakın eski mesleği neymiş' haberlerine nasıl üzüldüğünü ve geçirdiği süreci anlattı.

İLK KEZ İÇİNİ DÖKTÜ

Youtube üzerinden yayınlanan programa katılan ve samimi açıklamalar yapan Özdemir, dans ettiği dönem hakkında çıkan haberlere sitem etti.

O haberlerin kendisini üzdüğünü söyleyen Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü söyledi.

İbrahim Selim'in, "Herkes şimdi oo dans oo Demet süper falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara baya canını sıktılar. ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim. Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı.

KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM

2, 2,5 yıl önce bir haber çıktı. 'Şok şok' diye. Başlıklar böyleydi; 'Evet Demet Özdemir'in asıl mesleği.'

"Bittik dedik. Bir şey oldu. Ama ne oluğunu bilmiyorum. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım. Fakat kendimi çok kötü hissettim.

Dedim ki; "Hemen seyirci seni bağrına basmayacak. Emek vereceksin bununla ilgili. 15 yıl mı 20 yıl mı yani. Daha yeni başlıyorum her şeye. 6. yılımdayım. Bittik dedim. Hemen zaten panik başlıyor, ne olduğunu bilmiyorum."

"UTANILACAK BİR ŞEY YOK"

Dans ettiğim 3 tane video var. Saatlerce bunu konuştular. Ne biliyor musun? 'Vay Demet'e bak ya. Gördün mü dansçıymış eskiden.'

Bu dil ne? Evet dansçıydım. Zaten biliyordunuz. Fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun?

"SEVİLMEMEKTEN KORKTUM"

Gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok ama maalesef o an öyle görmüyorsun. O an çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok.

"SELİN ŞEKERCİ DESTEK OLDU"

Bir anda şunları gördüm. Selin Şekerci Tweet attı. 'Ne yapmış yani?' diye. İyi hissettim kendimi. Çünkü ister istemez bir illüzyona kapılıyorsun. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun. 5-10 dakikalık bir histen bahsediyorum."

Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü
Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü
Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü
Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü
Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü
Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

Selin Şekerci, Demet Özdemir, Youtube, Dans, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! 16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:06 "Totolar bile yalan" diyerek takipçilerine seslenen Işın Karaca, gelen yorumla çılgına döndü BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun! 15:51 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun! İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi 13:59 İki araç kafa kafaya çarpıştı; anne ve 3 oğlu yaşamını yitirdi Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
15:36 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
15:33 Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
15:15 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi
15:11 Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız
15:00 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu         
16:13
N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak! N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!         
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu         
15:58
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement