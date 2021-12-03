Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE PROGRAMINA KATILDI

Demet Özdemir son zamanlarda daha çok Oğuzhan Koç'la ilişkisiyle gündeme geliyor. Henüz bir projede yer almayan ve dinlenmeyi tercih ettiğini söyleyen Özdemir, Zorlu PSM'in YouTube kanalında yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının son konuğu oldu.

Güzel oyuncu programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Ailesinin Bulgar göçmeni olduğunu söyleyen Demet Özdemir her Trakyalı gibi oynamayı çok sevdiğini belirtti. Ailesinde herkesin çok iyi roman havası oynadığını söyleyen 9/8'le büyüdüğünü, bu havanın bilinçaltına yerleştiğini ekledi. Demet Özdemir şöyle devam etti:

"Ben beş-altı yaşlarında annem beni alıyor altın gününe götürüyor, mevlide götürüyor, okumaya götürüyor ve mevlitteyiz arkadaşlar. Ve ben hayvan gibi Roman havası oynuyorum. Annem paçamdan tutuyor ve ben onu roman havası sanıyorum. Çocuğum tabii ama annemi çok rezil ettim."

"ÇOK KISKANCIM"

İlişkide çok kıskanç olduğunu da belirten Demet Özdemir, sevgilisinin 20 yıl önce yaşadığını dahi unutmayacağını, bu uğurda ilişkisini bozabileceğini söyledi.