Demet Özdemir, Hatice Aslan'ı doğum gününde yere göğe sığdıramadı
Demet Özdemir, Hatice Aslan'ı doğum gününde yere göğe sığdıramadı

Demet Özdemir, Hatice Aslan\'ı doğum gününde yere göğe sığdıramadı
21.02.2026 10:54
Demet Özdemir, 64 yaşına giren rol arkadaşı Hatice Aslan'ın doğum gününü paylaştığı mesaj ve birlikte çekildikleri pozlarla kutladı. Özdemir, Aslan'a ''Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak...'' diyerek övgülerini dile getirdi.

Demet Özdemir, Hatice Aslan'ın 64. yaşını özel bir mesajla kutladı. Özdemir, paylaşımında rol arkadaşına olan sevgisini ve hayranlığını samimi sözlerle ifade etti.

'KRALİÇEM'

Demet Özdemir mesajında şunları yazdı:

"Aşkem, gül tanem. İyi ki doğmuşsun, dokunmuşsun bana, bize... Ne büyük şans seninle aynı dünyada nefes almak... Hep ol. Kraliçem. Aşk çiçeğim, Hatiiii'mmm. İyi ki doğdun sen, hep ışıl ışıl, hep kucaklayan, seni seviyorum."

Birlikte paylaştıkları kareler ve duygusal sözler, izleyenlere hem samimi hem de sıcak bir kutlama anı sundu.

Hatice Aslan ve Demet Özdemir, Adım Farah dizisinde rol arkadaşı olmuştu. Aslan dizide Rahşan adlı karakteri canlandırmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
