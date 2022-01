Demet Özdemir ve Hande Erçel arasında rekabet sosyal medyaya sıçradı! Birbirini sildiler

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, işte de aradığı mutluluğu bulamadı. İddiaya göre Özdemir, tüm tekliflerin aynı ajansa bağlı olduğu Hande Erçel'e gitmesine sinirlendi.

HANDE'YE GELEN İŞLERE SİNİRLENDİ

Takvim'de yer alan habere göre, özel hayatında ve işinde beklediğini bulamayan Demet Özdemir, hıncını Hande Erçel'den çıkarıp, Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. İddiaya göre gerekçe ise, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı. Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı. Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı. Hande ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı.

Bu duruma sinirlenen Demet Özdemir, Instagram'dan hande Erçel'i sildi.