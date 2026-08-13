Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi - Son Dakika
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Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
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Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçildi. Oğlunun başarısını sosyal medya hesabından paylaşan Şener, “Ne büyük gurur!” ifadelerini kullandı.

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, basketbol kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Real Madrid altyapısında forma giyen genç basketbolcu, FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası’ndaki performansının ardından A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçildi.

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi

Oğlunun milli takım kadrosuna dahil edilmesiyle büyük mutluluk yaşayan Demet Şener, bu gururu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şener, paylaşımında “Ne büyük gurur!” ifadelerine yer verdi.

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi

Ömer Kutluay, daha önce verdiği bir röportajda A Milli Takım’da forma giymenin en büyük hayallerinden biri olduğunu söylemişti. Genç oyuncu, küçük yaşlardan beri milli takımda oynayan ağabeylerini takip ettiğini ve ileride aynı formayı giymek istediğini dile getirmişti.

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi

Öte yandan yıllar önce boşanan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, çocukları için ilişkilerini yeniden güçlendirdi. Uzun süren kırgınlığın ardından bir araya gelen eski eşler, oğulları Ömer ve kızları İrem için iletişimlerini yeniden kurdu.

Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi

Şener, bu süreçle ilgili daha önce “Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Çocuklarım için her şeyi yaparım” açıklamasını yaptı. Eski eşler, çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Paros Adası'nda ailece tatil yaparak birlikte vakit geçirdi.

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