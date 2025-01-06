Demi Moore, kendisini tebrik etmek isteyen Kylie Jenner\'ı görmezden geldi

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Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'de Demi Moore, The Substance (Cevher) filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

27 yaşındaki reality show yıldızı Kylie Jenner da aktör erkek arkadaşı Timotheé Chalamet ile katıldığı eşlik ettiği törende, Demi Moore ile talihsiz anlar yaşadı.

62 yaşındaki Moore, Jenner'ın bulunduğu masaya giderek oradakilerle neşeli bir biçimde konuşsa da kendisini tebrik etmek isteyen Kylie'yi görmezden geldi.

Kendisini tebrikler "Tebrikler!" diye kutlayan Kylie'ye kısaca "teşekkürler" diyen Moore, önce Elle Fanningile daha sonra da Timotheé Chalamet ile sohbet etmeyi tercih etti.

Kylie'nin rahatsızlığının yüzünden belli olduğu anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu tavrının nedeninin, Jenner'ın birkaç ay önce Cadılar Bayramı'nda Moore'un Striptease filmindeki görünümünü taklit etmesi olduğunu savundu.