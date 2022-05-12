Denebunu Awards 2021 Ödülleri Sahiplerini Buldu! - Son Dakika

3 milyondan fazla Denebunu üyesinin oylarıyla bu senenin en sevilen ürünleri ve influencer'ları belirlendi. Pandemi nedeniyle verilen bir senelik aradan sonra Denebunu Awardsmuhteşem bir törenle davetlilerini ağırladı. Gürgen Öz'ün renkli sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde 22 kategoride sektörlerin önde gelen markaları, 7 kategoride ise en sevilen influencer'lar ödüllerine kavuştu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Denebunu Awards'ta konuşan Denebunu Kurucu Ortağı ve Ceo'su Duygu Özgün; "Denebunu olarak 2016 yılında çıktığımız bu yolda, yüzlerce markayı milyonlarca tüketiciyle buluşturduk ve buluşturmaya da devam ediyoruz. Denebunu, dünyanın önde gelen markalarının yeni ürünlerini keşfedebildiğiniz, satın almadan denemeniz ve deneyimlerinize dair fikirlerinizi paylaşmanız için kuruldu. Her ay farklı markaların yeni ürünlerini deneyen 3 milyondan fazla Denebunu üyesi, 2018 yılından beri en iyileri ödüllerine kavuşturuyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Denebunu Awards'ta, değerli Denebunu üyeleri toplam 29 kategoride adayları oyladı. Bu gece, 22 kategoride değerli markalarımız, 7 kategoride değerli influencer'larımız %100 halk oylamasıyla belirlenen ödüllerine kavuşacak." dedi.

ESER SABAH DİYETE BAŞLAYIP, AKŞAM BIRAKIYOR

Denebunu Awards ödül töreninde ödüllendirilen isimlerin arasında yer alan Berfu Yenenler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocuklarının babalarına çektiğini ifade eden Yenenler, "Çocuklar sürekli bir şeyler yiyor aynı babaları. Evde diet yapıyorum diye geçiniyor gece kalkıp yemek yiyor. Sabah başlıyor akşam bırakıyor diyetini." dedi. Yakın zamanda dijital platformda bir dizi projesinde yer alacağını da söyleyen Berffu Yenenler, "Eser'le birlikte rol alacağımız bir dizi projesi olacak. Onun heyecanı var şuan." dedi.

YA ŞİVE YADA BELALTI KOMEDİ FİLMLERİ ÇEKİLİYOR, BANA GÖRE DEĞİL!

Denebunu Awards ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Gürgen Öz, artık drama oynamak istediğini belirterek, "Komedyen kimliğimi çok seviyorum fakat beni tatmin eden bir iş gelmiyor ne yazık ki. Biraz sıkıntılıyız o kunu da. ya şive komedisi yada bel altı komedi filmleri oluyor, onu da ben sevmiyorum, komik bulmuyorum. Artık küfüre doyduk." diyerek meslektaşlarına göndermede bulundu.

FAHRİYE EVCEN'E BENZETİLMEKTEN GURUR DUYARIM!

Denebunu Awards ödül töreninde ödül alan Pelin Akil, tören öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Yakın zamanda bir müzikal projesinde yer alacağını belirten Pelin Akil, "Bir çok müzikal projesinde yer aldım ama bu çok anlamlı bir proje olacak. Detayları ilerleyen günlerde açıklanır." dedi. Fahriye Evcen ile benzerliğinin haber olmasıyla ilgili de konuşan Akil, "Fahriye Evcen'e benzetilmekten gurur duyarım. Çok beğendiğim bir isim kendisi." dedi.

UFAK DOKUNUŞLAR VAR!

Davete katılan isimlerden Aslıhan Doğan Turan, beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Turan, estetik iddialarıyla ilgili olarak, "Evet ufak dokunuşların olduğu söyleyebilirim. Minimal yapılan operasyon dudaklarımda sadece var" dedi.

İşte Denebunu Awards 2021'in kazananları;

Yılın En Parlayan Influencer'ı: Yasemin Şefkatli Tatlıses

Yılın En İyi Moda Influencer'ı: Rachel Araz Kiresepi

Yılın En İyi Lifestyle Influencer'ı: Berfu Yenenler

Yılın En İyi Celebrity Influencer'ı: Pelin Akil Altan